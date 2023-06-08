لحظة تدمير محطة رادار تابعة لمنظومة الصواريخ "إيريس - تي" الألمانية بمسيرة انتحارية روسية
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير رادار الدفاع الجوي "TRML-4D" متعدد الوظائف التابع لمنظومة الدفاع الجوي "إيريس - تي" التي سلمتها ألمانيا إلى القوات الأوكرانية.
وحسب الدفاع الروسية فإن طائرات مسيرة تابعة للقوات المحمولة جوا اكتشفت منظومة الدفاع الجوي "إيريس - تي" وضربت طائرة انتحارية روسية محطة الرادار متعددة الوظائف التي تعتبر جزءا منها.
وحسب وسائل الإعلام فإن منظومة الدفاع الجوي "إيريس - تي" المدمرة كانت وحيدة التي سلمتها ألمانيا إلى القوات الأوكرانية حتى الآن.
ويشار إلى أن رادار الدفاع الجوي "TRML-4D" هو أحدث رادار ألماني تم ازاحة الستار عنه في عام 2018.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية + وكالات