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لحظة تدمير محطة رادار تابعة لمنظومة الصواريخ "إيريس - تي" الألمانية بمسيرة انتحارية روسية

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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير رادار الدفاع الجوي "TRML-4D" متعدد الوظائف التابع لمنظومة الدفاع الجوي "إيريس - تي" التي سلمتها ألمانيا إلى القوات الأوكرانية.

وحسب الدفاع الروسية فإن طائرات مسيرة تابعة للقوات المحمولة جوا اكتشفت منظومة الدفاع الجوي "إيريس - تي" وضربت طائرة انتحارية روسية محطة الرادار متعددة الوظائف التي تعتبر جزءا منها.

 وحسب وسائل الإعلام فإن منظومة الدفاع الجوي "إيريس - تي" المدمرة كانت وحيدة التي سلمتها ألمانيا إلى القوات الأوكرانية حتى الآن. 

ويشار إلى أن رادار الدفاع الجوي "TRML-4D" هو أحدث رادار ألماني تم ازاحة الستار عنه في عام 2018.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية + وكالات

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