الجيش العراقي يعلن مقتل 4 إرهابيين بينهم قيادي بارز في تنظيم "داعش"

أعلنت قيادة العمليات المشتركة والجيش العراقي اليوم الأربعاء عن مقتل 4 عناصر من تنظيم داعش في عملية أمنية نفذت في الطارمية بشمال العاصمة بغداد.

وقال الجيش العراقي اليوم الأربعاء، إن أحد القتلى هو عدنان اللهيبي "والي شمال بغداد" في تنظيم داعش، مضيفا أنه يجري التحقيق في تحديد هويات الثلاثة الآخرين.

وذكر بيان صادر عن قيادة عمليات بغداد أن عناصر من اللواء 23 وفرقة المشاة السادسة وفوج حشد الطارمية شاركوا في العملية المشتركة.

المصدر: AP