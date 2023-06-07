مشاهد جديدة من مدينة نوفايا كاخوفكا بعد يوم من انهيار سد كاخوفسكايا

تظهر لقطات جديدة من مدينة نوفايا كاخوفكا انخفاضا تدريجيا لمنسوب المياه في شوارع المدينة بعد يوم من تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية يوم الثلاثاء.

وذكر رئيس إدارة مدينة نوفايا كاخوفكا فلاديمير ليونتيف أنه تم إجلاء 500 شخص من مناطق الفيضانات إلى مناطق آمنة، بينما يبقى 7 أشخاص في عداد المفقودين، مؤكدا انخفاض منسوب المياه في منطقة المدينة بمقدار 35 سنتمترا بحلول الساعة السادسة هذا الصباح.

المصدر: وكالات