شاهد.. عملية تفجير مداخن في بنسلفانيا الأمريكية تنتهي بخطأ واضرار

تسبب انفجار هوائي ناتج عن تفجير مدخنين في محطة طاقة تعمل بالفحم بولاية بنسلفانيا الأمريكية الأسبوع الماضي بإلحاق أضرار بالمنازل المجاورة.

وذكر ممثل خدمة الطوارئ في المقاطعة أن قوة الانفجار أثناء هدم المدخنتين المتحكم به تسببت بتحطيم النوافذ ونشر الغبار في المنازل بالإضافة إلى زيادة حادة في التيار الكهربائي مما أدى إلى إتلاف الأجهزة.

وتعهدت شركة مسؤولة عن عملية هدم المدخنتين بتقديم تعويضات عن الأضرار الناتجة عن التفجير بشكل كامل.

المصدر: AP