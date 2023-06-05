افتتاح مسجد الظاهر بيبرس التاريخي في القاهرة بعد ترميمه

فتح مسجد الظاهر بيبرس التاريخي الذي يعتبر واحدا من أكبر مساجد مصر من حيث المساحة منذ إنشائه وحتى عصرنا الراهن، أبوابه في القاهرة يوم الأحد بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وتجديده.

وحضر مراسم الافتتاح أحمد الطيب، الإمام الأكبر الأزهر الشريف ووزيرا الأوقاف والسياحة الدكتور محمد مختار جمعة وأحمد عيسى ومولين أشيمباييف، رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي.

وحسب مصادر محلية فإن مشروع الترميم الشامل، بتكلفته بلغت حوالي 237 مليون جنيه مصري (7.67 مليون دولار أمريكي) تبرعت فيه مصادر محلية وعالمية مختلفة، مثل الحكومتان المصرية والكازاخية.

بدأت عمليات ترميم مسجد الظاهر بيبرس في عام 2007 ، لكنها واجهت صعوبات في السنوات اللاحقة، مما أدى إلى توقف مؤقت بين أعوام 2011 و2018.

المصدر: رابتلي