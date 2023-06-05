الجيش الروسي ينشر لقطات لإحباطه هجوما أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vg1r
خلال إيجازها الصحفي اليومي حول الأوضاع في منطقة العملية العسكرية الخاصة نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق صد هجوم أوكراني واسع النطاق في اتجاه جنوب دونينسك.
وأكدت الدفاع الروسية في تقريرها أنه خلال محاولته الفاشلة لتنفيذ هجوم واسع النطاق على محور جنوب دونيتسك الأحد تكبد العدو خسائر كبيرة، حيث قتل هناك ما يصل إلى 300 من جنوده وتم تدمير 16 دبابة و26 مدرعة و14 مركبة، ولم يتمكن العدو من تحقيق أهدافه.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية