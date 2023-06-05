الجيش الروسي ينشر لقطات لإحباطه هجوما أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك

خلال إيجازها الصحفي اليومي حول الأوضاع في منطقة العملية العسكرية الخاصة نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق صد هجوم أوكراني واسع النطاق في اتجاه جنوب دونينسك.

وأكدت الدفاع الروسية في تقريرها أنه خلال محاولته الفاشلة لتنفيذ هجوم واسع النطاق على محور جنوب دونيتسك الأحد تكبد العدو خسائر كبيرة، حيث قتل هناك ما يصل إلى 300 من جنوده وتم تدمير 16 دبابة و26 مدرعة و14 مركبة، ولم يتمكن العدو من تحقيق أهدافه.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية