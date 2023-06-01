بالفيديو.. اندلاع مواجهات في العاصمة السنغالية والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع
تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vfbs
اندلعت الاشتباكات في عاصمة السنغال، داكار، بين الشرطة ومؤيدي قائد المعارضة عثمان سونكو بعد أن حكم عليه (غيابيا) بالسجن لمدة عامين الخميس بتهمة إفساد الشباب.
وأظهر فيديو من داكار متظاهرين وهم يلقون الحجارة في اتجاه الشرطة وهي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. واحترقت سيارة واحدة على الأقل، حسب اللقطات الواردة.
وذكرت "اسوشيتد برس" أن سونكو يعتبر المنافس الرئيسي لرئيس البلاد الحالي ماكي سال.
المصدر: أ.ب.