مشاهد من مواقع في موسكو تعرضت لهجوم مسيرات

تاريخ النشر:30.05.2023 | 10:16 GMT | فيديوهات
نقلت وكالة "رابتلي" فيديوهات من أمام المباني التي تعرضت لأضرار طفيفة جراء هجوم الطائرات المسيرة على موسكو وضواحيها اليوم الثلاثاء.
المصدر: رابتلي
نشرت أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، بيانا بشأن فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالانتخابات الرئاسية التركية، وإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.
تمكن الجيش الروسي من توجيه ضربة دقيقة لمستودعات تخزين صواريخ "ستورم شادو" البريطانية، بفضل بطاقة معايدة نشرها وزير الدفاع الأوكراني تحتوي معلومات عن أماكن تخزين الصواريخ.
عبر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، عن رفضه لإزالة المقابر التاريخية، ووجه رسالة للحكومة، مؤكدا أن هذه المقابر تاريخية وتعتبر تراثا وتحتوى على تحف معمارية.
قال بنك ستاندرد تشارترد، إن ما يقرب من ثلث ديون مصر مقوم بالعملات الأجنبية، وأي تحرك إضافي في الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري سيرفع نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي.
شهد أحد مقاهي تل أبيب في إسرائيل يوم السبت الماضي حادثة فريدة من نوعها، حيث تسبب صرصور بحالة من الفوضى والهلع، مما أدى لسقوط جرحى.
تحدث أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة بني سويف في مصر عبدالله أبوخضرة، أن مصر قامت بمشروع كبير أحبط خطط إسرائيل في تطوير ميناء إيلات كميناء محوري.
خلال زيارة سرية قام بها إلى فنلندا مطلع يونيو عام 1942، جرى بالصدفة تسجيل محادثة بين الزعيم النازي أدولف هتلر وقائد الجيش الفنلندي المارشال غوستاف إميل مانرهايم، استمرت 11 دقيقة.
قال وزير الأغذية والزراعة الألماني جيم أوزدمير، إن على برلين تغيير مسارها السياسي تجاه تركيا بشكل جذري، عقب إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية.
أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" بأن دول مجموعة السبع G7 تريد إقناع زيلينسكي بالسلام بسرعة، وتعد "ضمانات أمنية" لأوكرانيا حال تسوية ملف الأزمة.
عرضت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام مخرجا لما يزعم أنها عبارة "اقتطعت من سياقها" بشأن "مقتل الروس".
أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن تطوير العلاقات بين إيران وسلطنة عمان في جميع المجالات يخدم مصلحة البلدين، مرحبا برغبة مصر في استئناف العلاقات مع الجمهورية الإسلامية.
أعلنت القوات المسلحة المصرية تسلمها الفرقاطة الثانية طراز "MEKO-A200"، التي تم بناؤها بشركة "TKMS" بترسانة SBN" الألمانية، إيذانا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
أصدرت السفارة السعودية لدى لبنان، مساء اليوم الاثنين، بيانا بشأن واقعة اختطاف مواطن سعودي في بيروت.
أفادت الرئاسة المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان قررا خلال اتصال هاتفي البدء الفوري بترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.
استهدفت القوات الروسية منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي في محيط مطار جولياني في كييف، وكذلك مقرات إطلاق الطائرات المسيرة.
بمناسبة مرور 50 عاما على حرب أكتوبر ( بالتسمية الإسرائيلية حرب يوم الغفران)، أطلق أرشيف الجيش الاسرائيلي في وزارة الأمن اليوم موقعا كبيرا وشاملا عن تلك الحرب
حذر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي مؤخرا مسؤولي المخابرات من التمجيد المفرط بـ "وحدة الرضوان"، وحدة النخبة التابعة لـ"حزب الله "اللبناني.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مخازن ومستودعات أسلحة وأهداف محددة بمطارات في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.
حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من الأزمة الراهنة في بلغراد حول كوسوفو، وقال إنها تنبئ بانفجار كبير يختمر في وسط أوروبا.
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن الموافقة على القرارات بشأن مواعيد تحرك القوات الأوكرانية، وذلك وسط التوقعات بشأن الهجوم الأوكراني المضاد.
موجة من السخرية اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إثر الإعلان عن فوز رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية.
تصدت الدفاعات الجوية الروسية صباح اليوم الثلاثاء، لهجوم بطائرات مسيرة قرب العاصمة موسكو.
كشفت مصادر سياسية عراقية، اليوم الاثنين، عن بعض تفاصيل زيارة رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم إلى مصر أمس الأحد.
في احتجاج غريب من نوعه، قامت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري بتوجيه رسالة إلى شعب إيران في مهرجان "كان"، عن طريق فستانها.
وقع الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني على مشروع قانون مكافحة المثلية، ليصبح قانونا بعد التعديلات التي تم تبنيها، لجعله أكثر صرامة.
توافد المئات على بلدة صغيرة في ولاية ميزوري الأمريكية هذين الأسبوعين، لمشاهدة جثمان راهبة من أصول إفريقية بالكاد تحلل جسدها منذ عام 2019.
أعلنت الدكتورة أناستاسيا بوبوفيتش أخصائية الغدد الصماء، أنه لا ينصح أبدا بإمالة الرأس إلى الخلف وسد فتحتي الأنف بالقطن في حالة نزيف الأنف والانتظار.
هاجم وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء خيرت شكري، طريقة ظهور وحديث الفنانين المصريين في السعودية، الذين تتم دعوتهم للمشاركة في الحفلات من قبل هيئة الترفية.
كشفت وسائل إعلامية لبنانية تفاصيل عملية اختطاف وتحرير المواطن السعودي مشاري المطيري، وأن المجموعة الخاطفة يترأسها تاجر المخدرات المعروف بـ"أبو سلة".
أكد اللواء الأوكراني المتقاعد سيرغي كريفونوس، أن رغبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في شن هجوم مضاد بدلا من تعزيز الدفاعات، ستؤدي إلى خسائر إقليمية جديدة لسلطات كييف.
كشفت مصادر عن وصول 4 بواخر محملة بـ210 آلاف طن قمح روسي لصالح وزارة التموين، إلى مواني سفاجا ودمياط والإسكندرية، وأنه يجري تفريغها بصوامع المواني حاليا.
أثار المهاجم الدولي المصري السابق ومقدم البرامج أحمد حسام ميدو، جدلا واسعا بسبب مقارنته بين الدوري المصري والسعودي بطريقة وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "تخلق حساسيات".
رفض مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بيان مشترك، اعتبار الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية التي جرت أمس الأحد بأنها " حرة ونزيهة".
ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالقانون المناهض للمثليين الذي أقرته أوغندا، مهددا بفرض عقوبات وتضييق نطاق التعاون فيما يخص المساعدات والاستثمارات.
اعتبر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أنه "لا يمكن لإفريقيا أن تطوي "صفحة الاستعمار" من تاريخها إلا باستقلال "الصحراء الغربية"، على حد قوله.
أظهرت مقاطع فيديو لقطات للأضرار التي تعرضت لها المباني السكنية في ضواحي موسكو جراء هجمات مسيرات أوكرانية صباح اليوم الثلاثاء.
أفادت وسائل إعلام مصرية أن حريقا ضخما شب بمركز تجاري بمنطقة التجمع في القاهرة.
توفي الحاخام الإسرائيلي زعيم الطائفة الأرثوذكسية الليتوانية، الحاخام جيرشون إدلشتاين، عن عمر يناهز 100 عام، والذي أثار الجدل مؤخرا بتصريحاته ضد المصريين والعرب.
أفادت قناة "MTV LEBANON" باختطاف مواطن سعودي على طريق المطار بعد منتصف ليل السبت الماضي، موضحة أن الأجهزة الأمنية تتولى عملية البحث عنه.
تنتج الصناعية العسكرية لكوريا الشمالية مختلف أنظمة المدفعية الذاتية الحركة والمقطورة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلااثاء، أن كييف حاولت مهاجمة موسكو بـ8 طائرات مسيرة، وأكدت أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدميرها كلها.
توقف لقاء الوحدات الأردني وغريمه الفيصلي الذي كان يجمعهما يوم الاثنين على ملعب الشهيد فيصل الحسيني بالعاصمة الفلسطينية القدس، ضمن افتتاح النسخة الثانية من بطولة القدس والكرامة.
أفاد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، بأن مسيرات استهدفت صباح اليوم الثلاثاء مبنيين سكنيين في غرب وجنوب غرب موسكو، دون وقوع إصابات.
أكد أستاذ الاقتصاد الدولي كريم العمدة، أن التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا مفيد للقارة الإفريقية بشكل عام وليس مصر فقط، موضحا أن مصر ستصبح بوابة للمنتجات الروسية للقارة السمراء.
فجر المعلق الرياضي السعودي مشاري القرني، مفاجأة مدوية بشأن مستقبل النجم الجزائري رياض محرز المحترف في صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على قانون انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.
توج رجب طيب أردوغان رئيسا لتركيا لولاية جديدة تستمر حتى عام 2028، بفارق 4 نقاط عن منافسه كمال كيليتشدار أوغلو، في جولة إعادة حاسمة كانت محط أنظار العالم أجمع.
قال رئيس مركز تطوير تكنولوجيات المواصلات أليكسي روغوزين إن المسيّرات التي هاجمت صباح يوم 30 مايو موسكو وضواحيها تم تصنيعها كطائرات غير مأهولة.
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم قالن إن علاقة أنقرة يحكمها مع الحكومة السورية ثلاثة محاور.
قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنه سيطرد نجله الأكبر شوتارو من منصبه كسكرتير تنفيذي وسط انتقادات متزايدة بشأن صور غير لائقة التقطت في المقر الرسمي لرئيس الوزراء.
أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مقتل نحو 16 مرتزقا أمريكيا شاركوا في المعارك إلى جانب قوات كييف، في أوكرانيا.
كشفت وسائل إعلام، عن انطلاق ستة قاذفات استراتيجية من الأراضي الروسية متجهة إلى مواقع إطلاق صواريخ محتملة، الأمر الذي أثار الذعر في الأوساط الأوكرانية.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لأطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات ذاتية الدفع "شتورم-إس" التابعة للمنطقة العسكرية الغربية.
أعلن قائد قوات الجوفضاء في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة اليوم الاثنين، أنه ستتم إزاحة الستار قريبا عن الصاروخ الباليستي الفرط صوتي الإيراني.
نفى مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار ما يتم تداوله من منشورات عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي حول هدم مقابر أثرية أو ما بها من أشكال وزخارف معمارية متميزة.
قصفت القوات الفرنسية في مايو من عام 1945 مبنى البرلمان السوري في دمشق، وقتلت معظم حراسه، وطال القصف الذي استمر 3 أيام عدة أحياء في المدينة ما تسبب في مقتل المئات وجرح نحو ألف.
أعلن قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، أن مديرية المخابرات في قيادة الجيش، تمكنت من تحرير المختطف السعودي، وتوقيف خاطفيه.
كشف مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الاثنين، موقف لجنة الحكام من الأزمة التي شهدها لقاء إنبي وفيوتشر، أمس الأحد، في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.
علق وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، على قضية اختطاف مواطن سعودي، مبينا أنه "لم يتأكد لنا أن العملية أهدافها سياسية".
أكد أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة بني سويف في مصر عبدالله أبوخضرة، أنه لا يوجد مشروعات تستطيع المساس بقناة السويس ولا منافستها.
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، إعلانات بشأن السماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج.
نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن مصدر في حزب القوات اللبنانية عن توصل قادة الأحزاب المسيحية الرئيسية في لبنان وقوى المعارضة إلى اتفاق بشأن مرشح جديد لرئاسة الجمهورية.
تحدث اللواء محمد رشاد ضابط المخابرات المصري السابق، عن تنفيذ المخابرات المصرية عدة عمليات ضد إسرائيل وجهت لها العديد من الضربات قبل حرب 1973.
أثارت قصة الطالبة الإيطالية مارتا التي قرر والدها عدم حضور حفل تخرجها الجامعي الأربعاء المقبل وتفضيله السفر إلى بودابست لحضور نهائي الدوري الأوروبي الجدل على الشبكات الاجتماعية.
علق عمدة مدينة اسطنبول التركية إمام أوغلو، أحد أبرز المعارضين للرئيس رجب طيب أردوغان، على فوز الأخير في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا.
كتب فلاديمير دوبرينين، في "فزغلياد"، حول تزايد احتمالات المواجهة بين الغرب وروسيا في منطقة القطب الشمالي.
تسلمت القوات المسلحة المصرية فرقاطة من طراز "MEKO-A200"، تم بناؤها في شركة "TKMS" بترسانة SBN" الألمانية، حيث تستعد هذه الفرقاطة لحماية حقول وثروات مصر في البحر.
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الحالي لا يضع في حساباته إمكانية العودة إلى صفوف برشلونة في الصيف.
قال كلايتون موريس، المحلل والصحفي الأمريكي، إن روسيا والصين وجهتا ضربة مدمرة للدولار أثناء عملهما على استبداله داخل "بريكس".
اكتشفت مقبرة جماعية بها رفات 15 طفلا في مدرسة " كاملوبس" للسكان الأصليين في كندا، ما ألقى الضوء من جديد على مأساة إنسانية كبرى مجهولة تواصلت لنحو قرن ونصف.
للمرة الثانية في غضون أسبوعين، استهدفت القوات الروسية منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي حيث كشفت مصادر إعلامية محلية استهداف المنظومة في محيط مطار جولياني قرب العاصمة كييف
ترددت أنباء حول تأخر مصر في مدفوعات مشترياتها من القمح المستورد من الخارج، وهو الأمر الذي دفع مصدرا حكوميا مصريا للرد، مؤكدا عدم صحة تلك الأنباء.
ذكر السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، على حسابه في "تويتر" إنه سعيد للغاية بغضب السلطات الروسية على خلفية تصريحات دعا فيها لـ"قتل الروس".
اندلع حريق هائل في مبنى للخدمات الحكومية بجوار جهاز 15 مايو في مصر، نتج عن ماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف وأسفر عن 23 مصابا دون وفيات.
رد نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بطريقة دبلوماسية على سؤال بشأن موعد تحقيق حلم طفولته بالانتقال إلى ريال مدريد.
أكد المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، أنه لم يتبق للولايات المتحدة ما يكفي من الذخيرة سوى لأسبوع واحد من القتال العنيف وذلك بسبب النزاع مع روسيا في أوكرانيا.
أعلنت حركة "طالبان" قيامها إجماليا "بتدمير 18 منشأة حدودية إيرانية".
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لتصدي الدفاعات الجوية الروسية لطائرات مسيرة هاجمت مناطق قرب موسكو وضواحيها.
يعد ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة، وهو عامل خطر رئيسي للعديد من الأمراض، مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب، ويوصف بأنه "قاتل صامت" لأنه نادرا ما يتسبب في أعراض ملحوظة.
أصدرت محكمة استئناف مدينة مصراتة غربي ليبيا، أحكاما نهائية بإعدام 23 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في عدد من القضايا أبرزها "مذبحة الأقباط المصريين في مدينة سرت عام 2015".
نشر رائد الفضاء السعودي علي القرني، صورة ساحرة للعاصمة الرياض، من محطة الفضاء الدولية، ما أثار تفاعلا.
أغلق عدد من مواطني منطقة العبدة في محافظة عكار في شمال لبنان الشارع الرئيسي احتجاجا على إدخال جثة عميل لإسرائيل كان عنصرا في جيش لحد، لدفنها هناك.
أعلن نادي الفيصلي الأردني لكرة القدم، أن وفده سيعود إلى العاصمة عمان غدا الثلاثاء، بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراته ضد غريمه الوحدات في افتتاح بطولة القدس والكرامة.
نشر الفنان المصري محمد رمضان، عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورا من لقائه بنجم كرة القدم، البرازيلي نيمار المحترف في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
دعا مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، في تغريدة عبر "تويتر" لإنشاء منطقة منزوعة السلاح على أراضي المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا.
صرح رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيكولاي أزاروف بأن رئيس النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي حول أوكرانيا إلى أفغانستان جديدة من حيث مستويات المعيشة.
ناشد عمدة كييف، القائد العام للقوات الأوكرانية بضرب واستهداف سكان العاصمة موسكو وذلك في تصريحات علنية أطلقها عشية الهجوم بمسيرات صباح اليوم قرب موسكو.
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي، إن روسيا تسعى مع الدول الإفريقية وكذلك دول أمريكا اللاتينية لاعتماد العملات الوطنية وتقليص الاعتماد على الدولار.
تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل صور الاحتفالات التي عمت مناطق شمال سوريا تخللها وقوع ضحايا جراء إطلاق النار العشوائي من قبل الفصائل المسلحة احتفالا بفوز رجب طيب أردوغان.
تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول رؤية نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، لمستقبل أوكرانيا.
نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، حكم القتل تعزيرا بحق بحرينيين اثنين في المنطقة الشرقية، انضما إلى خلية إرهابية بهدف زعزعة الأمن في السعودية والبحرين.
كشف وزير دفاع جمهورية إفريقيا الوسطى، رامو كلود بيرو، عن محادثات تجريها بلاده مع موسكو، بشأن إنشاء قاعدة عسكرية روسية، مؤكدا أن المحادثات مستمرة.
قال رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي، إنه في حال اندلاع نزاع مسلح بين جورجيا وروسيا، كما هو الحال في أوكرانيا، فإن الصراع سيدور حصرا بين البلدين.
صرح رئيس رابطة رجال الأعمال الإيطاليين في روسيا، بأن كبرى الشركات الحكومية الإيطالية، التي تنشط في قطاع الطاقة، اضطرت إلى مغادرة روسيا، علما أنها تكبدت خسائر كبيرة.
اندلعت اليوم الاثنين اشتباكات جديدة بين الصرب وجنود الناتو أمام مدخل إدارة البلدية في زويتشان شمال كوسوفو، وذلك على خلفية رفع حدة التوتر بعد انتخابات الحكومات المحلية شمال كوسوفو.
أعلن مدير شركة الملاحة البحرية في بحر قزوين، كامبيز جهانباني، عن تدشين خط شحن بحري أسبوعي منتظم من ميناء أنزلي الايراني إلى روسيا.
وجه مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك في بيان المسؤولين بعدم جواز نشر عملية ونتائج عمل قوات الدفاع الجوية الأوكرانية خلال المعارك.
كتبت مجلة "نيوزويك" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمن نصرا مع نتائج الانتخابات الرئاسية التركية يوم الأحد، مشيرة في مقال لها إلى أن فوز أردوغان هو "نبأ سار لبوتين".
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