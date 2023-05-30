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شويغو: نراقب طرق توريد المعدات والأسلحة الغربية إلى أوكرانيا ونستهدفها عندما يتم اكتشافها

مشاهد من مواقع في موسكو تعرضت لهجوم مسيرات

فيديوهات

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نقلت وكالة "رابتلي" فيديوهات من أمام المباني التي تعرضت لأضرار طفيفة جراء هجوم الطائرات المسيرة على موسكو وضواحيها اليوم الثلاثاء.

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وزارة الدفاع الروسية: كييف حاولت مهاجمة موسكو بـ 8 طائرات مسيرة وتم تدميرها جميعا
وزارة الدفاع الروسية: كييف حاولت مهاجمة موسكو بـ 8 طائرات مسيرة وتم تدميرها جميعا

المصدر: رابتلي

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