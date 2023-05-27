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مقاتلات "سو-30 إس إم" تحلق في أجواء القطب الشمالي

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تدربت أطقم مقاتلات "سو-30 إس إم" التابعة للأسطول الشمالي الروسي على مجموعة من المناورات في أجواء القطب الشمالي.

وحسب وزارة الدفاع الروسية فإنه خلال المناورات قامت أطقم مقاتلات "سو-30 إس إم" بتنفيذ  المناورة القتالية مع توجيه ضربة جماعية ضد أهداف برية وبحرية.

ونفذ طيارو "سو-33" رحلات على ارتفاعات متوسطة وعالية حيث مارسوا خلالها مهارات القتال الجوي باستخدام مناورات قتالية هجومية ودفاعية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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