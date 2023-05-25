لقطات لسفينة جانحة عطلت حركة الملاحة في قناة السويس

نجحت هيئة قناة السويس في تعويم سفينة ترفع علم هونغ كونغ جنحت لفترة وجيزة فجر اليوم الخميس في قناة السويس مما أدى إلى توقف 4 سفن على الأقل كانت وراءها.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن أعمال الإنقاذ البحري نجحت في التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائع XIN HAI TONG 23 وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من السعودية إلى مصر، حيث يجري الآن قطر السفينة للغاطس الخارجي للسويس بواسطة ثلاث قاطرات.

ويبلغ طول السفينة التي ترفع علم هونغ كونغ 190مترا، وعرضها 32 مترا، وحمولتها 34 ألف طن.

المصدر: وكالات