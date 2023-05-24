طفل يقفز من الجدار الحدودي بين المكسيك والولايات المتحدة

سجلت كاميرات المراقبة محاولة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات عبور الجدار الحدودي الفاصل بين المكسيك والولايات المتحدة.

وأظهرت اللقطات الطفل وهو يقفز من الجدار ثم يساعد شخصين بالغين أكبر منه في عبور الجدار الذي يبلغ ارتفاعه 9.1 متر.

وذكر رئيس حرس الحدود راؤول أورتيز في تعليقه على الفيديو أن الطفل بخير.

ولم يتم تأكيد ما إذا كان البالغان هما والدا الطفل أم لا. كما لم يتضح ما إذا كان سيتم الإفراج عنهم في الولايات المتحدة لمتابعة قضايا الهجرة أو الترحيل.

المصدر: AP