لحظة تحطم شاحنة صدمت حواجز أمنية قرب البيت الأبيض

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على سائق شاحنة صدمت حواجز أمنية قرب البيت الأبيض اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية، أنتوني جوجليلمي، في بيان، إن سائق الشاحنة اصطدم بالحاجز بالقرب من الجانب الشمالي في ميدان لافاييت في الساعة العاشرة مساء الاثنين، مضيفا أن سائق الشاحنة يبلغ من العمر 19 عاما وهو من تشيسترفيلد، إحدى ضواحي سانت لويس في ولاية ميسوري.

وقالت الشرطة إن الرجل اعتقل بتهم متعددة، منها التهديد بالقتل والاختطاف وإلحاق الأذى برئيس أو نائب رئيس أو أحد أفراد أسرته والاعتداء بسلاح خطير والقيادة المتهورة وتدمير الممتلكات الفيدرالية والاقتحام غير القانوني.

المصدر: AP