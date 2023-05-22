حريق هائل يلتهم مبنى البريد التاريخي في مانيلا

دمر حريق هائل مبنى مكتب البريد التاريخي في العاصمة الفليبينية مانيلا وأدى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة.

وحسب رجال الإطفاء فإن الحريق اندلع قبل منتصف الليل في الطابق السفلي للمبنى المكون من خمسة طوابق وتم السيطرة عليه صباح الاثنين بعد أكثر من سبع ساعات من اندلاعه.

وقال مسؤولون إن التحقيق جار لتحديد أسباب اندلاع الحريق وما تضرر.

وكان مكتب البريد المركزي في مانيلا أحد أكثر مباني المكاتب ازدحاما في العاصمة واعتبر مركزا رئيسيا لفرز البريد وتوزيعه في البلاد.

المصدر: AP