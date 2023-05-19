بالفيديو.. عشرات الآلاف يتظاهرون في بلغراد

شارك عشرات الآلاف في مظاهرة بالعاصمة الصربية بلغراد، الجمعة، احتجاجا على تعامل الحكومة مع واقعتي إطلاق نار جماعي في البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري.

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وأذهلت عمليتا إطلاق النار دولة البلقان، خاصة وأن الحادثة الأولى وقعت في مدرسة ابتدائية وسط بلغراد عندما أخذ صبي يبلغ من العمر 13 عاما بندقية والده وفتح النار على زملائه الطلاب، وقتل ثمانية طلاب وحارس مدرسة وأصيب سبعة آخرون، حيث توفيت فتاة أخرى في وقت لاحق في المستشفى متأثرة بجروح في الرأس.



وبعد يوم واحد، استخدم شاب يبلغ من العمر 20 عاما سلاحا آليا لإطلاق النار عشوائيا على الذين صادفهم في قريتين جنوب بلغراد، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 14 آخرين.

المصدر: أ.ب.