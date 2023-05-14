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"أكاتسيا" تدمر قذيفة الهاون التابعة للقوات الأوكرانية

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هاجم المدفعيون الروس معاقل وتراكم القوى والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية باستخدام بطاريات المدفعية ذاتية الدفع "أكاتسيا".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن بطاريات مدفعية ذاتية الدفع "أكاتسيا" أصابت نقاط وتراكم القوى البشرية والمعدات للعدو من مواقع إطلاق نار مستورة في أحد الاتجاهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مضيفة أن هذا الهجوم أدى إلى تدمير طاقم قذائف الهاون المعادية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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