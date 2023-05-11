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صواريخ اسرائيلية تستهدف مبنى سكنيا في غزة

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استهدفت غارات جوية إسرائيلية مبنى سكنيا في غزة في الساعات الأولى من اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه قصف أهدافا لحركة الجهاد الإسلامي في غزة.

من جانبها أشارت تقارير وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أن الغارات الجوية استهدفت الطابق الأخير من مبنى في مجمع سكني في جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل أحدهما قيادي في حركة الجهاد الإسلامي.

المصدر: وكالات

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