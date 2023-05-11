أضرار في جنوب إسرائيل بعد سقوط صواريخ من غزة

تسببت صواريخ أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة بإلحاق أضرار بممتلكات وسيارات في جنوب إسرائيل يوم الأربعاء.

وتضرر سقف إحدى المدارس اليهودية في مدينة نتيفوت، فيما أخمد رجال الإطفاء حريقا اندلع في موقع تضرر فيه منزل وسيارة في عسقلان.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية مساء الأربعاء رشقة كبيرة من الصواريخ من القطاع باتجاه البلدات الإسرائيلية وغلاف غزة، ردا على العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف القطاع منذ فجر الثلاثاء.

المصدر: AP + وكالات