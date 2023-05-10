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إسرائيليون يختبئون وسط دوي صافرات الإنذار وإطلاق صواريخ من غزة

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وثق شريط فيديو من مدينة رامات غان وسط إسرائيل السكان المحليين وهم منبطحون على الأرض ويغطون رؤوسهم مع دوي صفارات الإنذار خلال إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة وابلا من الصواريخ على جنوب إسرائيل اليوم الأربعاء في أول رد لها على سلسلة الضربات الجوية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 16 فلسطينيا، من بينهم ثلاثة من أبرز القادة العسكريين وعشرة مدنيين على الأقل.

المصدر: AP

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