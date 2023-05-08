الأمير لويس يظهر مع عائلته وهو يقود حفارة ويتعلم إطلاق السهام

انضم الأمير لويس لعائلته الملكية للمشاركة في فعالية "المساعدة الكبيرة" لدعم العمل الخيري وذلك كجزء من عطلة نهاية الأسبوع للاحتفالات بتتويج ملك بريطانيا.

وانضم الأمير البالغ من العمر 5 سنوات ووالداه، أمير وأميرة ويلز وشقيقه الأمير جورج وشقيقته الأميرة شارلوت إلى المتطوعين للمساعدة في ترميم كوخ للكشاف في سلاو على بعد 20 ميلا غرب لندن.

وتولى الأمير لويس قيادة الحفارة مع والده ودفع عربة يدوية، كما ساعد الأطفال الثلاثة في إجراء تحسينات في كوخ أبتون الكشفي وشاركوا في إطلاق السهام مع والديهم.

المصدر: AP