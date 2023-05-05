لقطات لعمل منظومة الدفاع الجوي الصاروخية Strela-10 في الجبهة

نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لعمل أطقم منظومات الدفاع الجوي الصاروخية من طراز Strela-10 في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

ويشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي الصاروخية التابعة للجيش الروسي، تواصل توفير التغطية الجوية المضمونة للقوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وتحميها بشكل تام من هجمات الأهداف الجوية المعادية على مدار الساعة.

وتؤكد الوزارة على أن، منظومة الدفاع الجوي الروسية تستطيع تمييز مختلف الأهداف الجوية المعادية وتدميرها، ويشمل ذلك مختلف الطائرات والمروحيات والمركبات الجوية بدون طيار وحتى الصواريخ الباليستية.

ومن المعروف أن "ستريلا-10 "، هي منظومات صاروخية أرض-جو قصيرة المدى، مخصصة للتصدي للتهديدات الجوية على ارتفاعات منخفضة، مثل المروحيات ومختلف الدرونات.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية