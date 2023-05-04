بالفيديو.. ضبط ملايين اليوروهات خلال حملة للشرطة بإيطاليا وألمانيا ضد جماعة إجرامية
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نفذت شرطة ألمانيا وإيطاليا عملية ناجحة ضد إحدى أغنى الجماعات الإجرامية في العالم في السنوات الأخيرة وهي جماعة "ندرانجيتا" من منطقة كالابريا الإيطالية.
وأفادت "أسوشيتد برس" بأن أكثر من ألف ضابط ألماني فتشوا عشرات المنازل والمكاتب والمتاجر في بافاريا ونورد راين-فيستفالن وراينلاند بالاتينات وتورينجيا. وفي إيطاليا أصدرت الشرطة أوامر اعتقال بحق 108 أشخاص متهمين بالانتماء للمافيا وحيازة المخدرات والأسلحة وإنتاجها والاتجار بها وغسل الأموال.
وأظهر فيديو ضبط كميات هائلة من الأموال والأسلحة خلال العملية.
المصدر: أ.ب.