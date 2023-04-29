عبارات تنقل حافلات محملة بعائدين من السودان تصل إلى مصر

رصدت الكاميرات وصول عبارات تنقل حافلات محملة بالعائلات السودانية إلى معبر قسطل الحدودي اليوم السبت، حيث يواصل الأشخاص الفارون من العنف في السودان عبور الحدود إلى مصر.

وسبق أن صرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الجهود المصرية لتسهيل عبور النازحين من الأراضي السودانية خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت عن النجاح في تسهيل عبور أكثر من 16000 مواطن من غير المصريين إلى داخل مصر حتى يوم 27 أبريل الجاري.

المصدر: وكالات