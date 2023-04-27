بوتين يطلع على مسيرات جديدة ضمن زيارته إلى منطقة صناعية

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفقة عمدة موسكو سيرغي سوبيانين منطقة رودنيفو الصناعية حيث يتم إنتاج طائرات مسيرة.

وأطلع بوتين على عملية بناء المنطقة الصناعية وتفقد معرضا لصانعي المنظومات الجوية غير المأهولة.

وأجرى بوتين اجتماعا حول تطوير الطيران غير المأهول في منطقة رودنيفو الصناعية.

ومنطقة رودنيفو الصناعية، المدرجة في المنطقة الاقتصادية الخاصة "تخنوبوليس موسكو" منذ مارس 2023. وفي إطار هذا المشروع تم بناء 18 مبنى إنتاجيا بمساحة إجمالية قدرها 120 ألف متر مربع، حيث ستنشر 17 شركة قدراتها، وسينتج معظمها طائرات مسيّرة.

المصدر: وكالات