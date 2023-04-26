رئيس الفلبين يتفقد منظومة صواريخ هيمارس أثناء أكبر تدريبات أمريكية وفلبينية مشتركة

قصفت القوات الأمريكية والفلبينية سفينة بوابل من الصواريخ عالية الدقة والضربات الجوية ونيران المدفعية أثناء أكبر تدريبات مشتركة بين البلدين يوم الأربعاء.

وحضر رئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيور التدريبات المشتركة كما تفقد منظومة صواريخ هيمارس.

وشارك فى التدريبات حوالى 12200 من أفراد الجيش الأمريكى و5400 من القوات الفلبينية و111 من القوات الأسترالية بالإضافة إلى سفن حربية ومقاتلات أمريكية وصواريخ باتريوت وهيمارس وجافلين المضادة للدبابات.

المصدر: AP