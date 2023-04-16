رئيس الإمارات ينظم استقبالا مهيبا لنظيره البرازيلي في قصر الوطن بأبو ظبي

نظم رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان استقبالا حافلا لرئيس البرازيل لولا دا سيلفا في قصر الوطن بأبو ظبي يوم السبت.

وغرّد رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، معربا عن ترحيبه بزيارة رئيس البرازيل لولا دا سيلفا إلى الإمارات، مشيرا إلى إجراء مباحثات بشأن تعزيز التعاون وتوقيع عدد من الاتفاقيات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الرئيس محمد بن زايد عقد مع نظيره لويس ايناسيو لولا دا سيلفا جلسة محادثات رسمية تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وحرصهما على الدفع بها إلى آفاق أرحب تخدم مصالحهما المتبادلة.

المصدر: وكالات