"رئيس الوزراء الإسرائيلي المعتقل" يجوب شوارع طهران خلال مسيرات يوم القدس العالمي

بمناسبة يوم القدس العالمي خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع طهران اليوم الجمعة تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومعاديا للسياسات الإسرائيلية.

وشارك في المسيرة التي نظمها مجلس تنسيق نشر الدعوة الإسلامية المتظاهرون الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية واللافتات المعادية لإسرائيل بالإضافة إلى قادة سياسيين وعسكريين إيرانيين.

وخلال المسيرة قام المتظاهرون بحرق علمي إسرائيل والولايات المتحدة وجابوا برجل مكبل اليدين كان يحاكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شوارع العاصمة الإيرانية.

المصدر: رابتلي