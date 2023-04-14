مشاة البحرية الروسية وسفن أسطول المحيط الهادئ تشارك في التفقد المفاجئ للجاهزية القتالية
تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v4m0
وضعت التشكيلات والوحدات العسكرية لقوات السواحل ومشاة البحرية لأسطول المحيط الهادئ في أعلى درجات الاستعداد القتالي في إطار عملية التفتيش المفاجئ اليوم الجمعة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال عملية التفتيش تم اطلاق انذار الطوارئ وإعداد مشاة البحرية والمعدات ونقلها إلى المنطقة المحددة.
وأضافت الوزارة أن "وحدات القوات الساحلية نفذت عملية النقل الى مناطق تمركزها لمسافة تزيد على 200 كيلومتر.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لإعلان الإنذار وإعداد قوات المارينز وخروج معدات عسكرية من المستودعات مع خروج السفن الحربية والقوارب وسفن الدعم من نقاط تمركزها إلى بحار اليابان وأوخوتسك وبيرينغ.
المصدر: وكالات