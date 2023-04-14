أمريكيون يسبحون في شوارع مغمورة جراء فيضانات مفاجئة اجتاحت جنوب فلوريدا

تسببت عاصفة قوية بهطول أمطار غزيرة ورياح عاتية وعواصف رعدية اجتاحت جنوب فلوريدا الأمريكية ودفعت السلطات المحلية إلى إغلاق مطار فورت لودرديل هوليوود الدولي.

وأعلنت وسائل الإعلام المحلية عن إعلان حالة طوارئ في مقاطعة بروارد بما فيها فورت لودرديل وهوليوود جراء فيضانات مفاجئة.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية في ميامي إن أكثر من 20 بوصة من الأمطار تساقطت على المدينة في غضون ست ساعات يوم الأربعاء.

المصدر: AP + وكالات