موقع RT العربية يضيف خاصية جديدة لتحميل الفيديو

تاريخ النشر:14.04.2023 | 12:14 GMT | فيديوهات
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، الضوء على ما يتعرض له الدولار الأمريكي من ضغوط وتراجع في حصته في احتياطيات النقد الأجنبي.
في هجوم حاد قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يلعق مؤخرة الصين"، وذلك على خلفية زيارة ماكرون إلى بكين وتصريحاته عن العلاقة بواشنطن.
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ، إنها تثق في تحقيق مصر نتائج جيدة للمراجعة الأولية للإصلاحات الاقتصادية في سبتمبر.
رجح تقرير لوكالة "بلومبرغ"، أن مصر تقترب جدا من خفض كبير وجديد لقيمة عملتها المحلية الجنيه.
صرح رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قبيل محادثات مهمة يوم الجمعة، بين تسع دول عربية بشأن سوريا، بأن الحديث عن عودة دمشق إلى الجامعة العربية هو "مجرد تكهنات".
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن أنقرة لن تقبل بأي شروط مسبقة تؤدي لإجراء مفاوضات مباشرة مع القيادة السورية، بما في ذلك سحب قواتها من الأراضي السورية.
قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه يعتقد أن 100% من النساء ليس لديهن عضو ذكري، وذلك بعد أن قال زعيم حزب العمال السير كير ستارمر، إن واحدة من كل ألف امرأة لديها عضو ذكري.
تعرض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للحظة محرجة، لدى استقباله الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مطار بلفاست، وقد وصف مغردون عبر "تويتر" تصرف بايدن بـ "عديم الاحترام".
كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، كواليس قرار إدارة نادي النصر السعودي لكرة القدم برئاسة مسلي آل معمر، بإقالة الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني لفريق "العالمي".
تحدث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية السابق نزار مدني عن هدف سياسة المملكة تجاه أحداث "الربيع العربي".
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري في أنقرة تناول الجانبان عدة ملفات في المحادثات، وكلا بلدينا معنيان بتطوير العلاقات الثنائية.
قرر الجيش الإسرائيلي إغلاق المجال الجوي في الشمال والجنوب أمام الرحلات الجوية المدنية.
تحدثت المحللة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس، عن حدوث أمر غير متوقع في البورصة المصرية سيؤدي لانخفاض قيمة الجنيه.
أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية بيانا توضح فيه حقيقة ما نشر حول فيديو سقوط بعض الأمطار على تمثال الملك رمسيس الثاني داخل البهو العظيم بالمتحف المصري الكبير.
أفاد موقع "الرسالة نت"، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيوجه رسالة إلى الشعب الفلسطيني لأول مرة في تاريخ قادة البلاد.
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الشخص الذي يقف وراء التسريب الهائل لوثائق عسكرية أمريكية سرية، عمل في قاعدة عسكرية ونشر أسرارا حساسة تتعلق بالأمن القومي، في مجموعة على الإنترنت.
نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على تعديل اتفاقية تمويل مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
ذكرت تقارير إعلامية، أن مصر لا تزال تواجه أزمة توفير الدولار، مع ترقب المراجعة الأولى لبرنامجها الاقتصادي مع صندوق النقد.
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن هوية المشتبه به الأول في عملية تسريب الوثائق السرية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية، مشيرة إلى أنه جندي في الحرس الوطني الجوي.
نشرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" فيديو لاعتقال القيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي حذيفة اليمني، واثنين من أعوانه شرقي سوريا.
ثقل مصر وقوتها يظهران في كل مرة، في أصعب وأحلك فترات التاريخ. تأكد ذلك مجددا في 13 أبريل 1250، بهزيمة الحملة الصليبية السابعة، وأسر لويس التاسع، ملك فرنسا.
كشف تحقيق صحفي لشبكة RT عن الوضع الميداني الراهن في مدينة أرتيوموفسك، بينما تحاصر القوات الروسية ما تبقى من الوحدات الأوكرانية.
تحدث سياسيون ومحللون اقتصاديون إماراتيون عن أبرز أوجه التعاون بين مصر والإمارات، خاصة المجال الاقتصادي، الذي وصل التعاون فيه لأن تصبح الإمارات أكبر مستثمر عربي في مصر.
حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من "سيناريو مرعب" في حالة "التصعيد العسكري" في مضيق تايوان.
أكد خبير القانون العسكري شي دان، أن إضفاء تعديلات على قوانين التجنيد في فترة الحرب، إنما هي دلالة على أن الجيش الصيني يرفع من مستوى تأهبه في ظل تصاعد التوترات في مضيق تايوان.
زعمت وثائق البنتاغون السرية المسرّبة أن قوات كييف قد تكون خسرت، منذ بداية العملية الروسية الخاصة، حوالي 40% من طائراتها القاذفة المقاتلة، فضلا عن حوالي ربع أسطول حواماتها القتالية.
غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مكتب المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس بعد إدلائه بشهادته في القضية التي يتهم فيها بالتلاعب في المعلومات عن القيمة الحقيقية لممتلكاته.
أكدت الرياض ودمشق أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، والتعاون في مكافحة تهريب المخدرات، وضرورة دعم مؤسسات الدولة السورية، لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة.
توقع ريتشارد هاس وتشارلز كوبشان من المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية سأم واشنطن وأوروبا من نزاع أوكرانيا، وإجبار كييف على مفاوضة موسكو وتوقيع اتفاقية غير مرضية بحلول نهاية العام.
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن بدء تفتيش مفاجئ لأسطول المحيط الهادئ، والذي تم رفع استعداده إلى الحالة القصوى، وأعلى درجة من الاستعداد القتالي.
أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، أن واشنطن تدرس تسخير الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي، والمودعة في بنوك أجنبية، لإعادة إعمار أوكرانيا.
بحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، دراسة تعظيم الاستفادة من خام التنتالوم، الذي يعد أحد العناصر الأرضية النادرة والمتواجد في صخور الأبوجرانيت.
كشف وزير التجارة السعودي ماجد القصبي عما دار في اجتماع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع الوزراء لحثهم على استغلال ثروات البحر الأحمر.
قام قائد القوات الجوية الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ اللواء كينت ويلسباخ بطلعة في طائرة "سو- 30 إم كا إي" المطوّرة الروسية التابعة لسلاح الجو الهندي وفق صحيفة Air Recognition.
أشار رجل الأعمال الروسي ومؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، إلى أن الوثائق السرية للبنتاغون تم تسريبها بشكل متعمد إلى الشبكات الاجتماعية.
نفقت نحو 18 ألف بقرة في انفجار في مزرعة للألبان في ولاية تكساس بجنوب الولايات المتحدة، حسبما أعلنت السلطات الأمريكية، مشيرة إلى إصابة شخص واحد بجروح.
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، اعتقال المشتبه به في تسريب وثائق سرية، الجندي في الحرس الوطني الجوي، جاك تيكسيرا، وأكدت وسائل الإعلام، أن تيكسيرا أصبح رسميا مشتبه به.
أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر تجميد التيار الصدري بدءا من الليلة باستثناء صلاة الجمعة وهيئة التراث و"براني السيد الشهيد" لسنة على الأقل.
دعا الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا مجددا لاعتماد عملة بديلة للدولار للتعاملات المالية. لافتا إلى أن هذه المسألة يجري بحثها داخل مجموعة "بريكس".
في مساء 15 أبريل 1986 انطلقت طائرات حربية أمريكية من بريطانيا وتوجهت إلى السواحل الليبية، وقصفت مواقع منها قاعدة بحرية للضفادع البشرية قرب طرابلس ومقر القذافي في باب العزيزية.
كشف عمر بن لادن، نجل زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن، سبب رغبة والده، في فوز جورج بوش الابن، بالرئاسة الأمريكية.
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تفاصيل حول الجندي في الحرس الوطني الجوي الأمريكي، جاك تيكسيرا، الذي يشتبه بتسريبه وثائق سرية للبنتاغون، مشيرة إلى هدفه كان "التثقيف".
رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تهديدات الإدارة الأمريكية بتشديد العقوبات ضد فنزويلا إن لم تحرز تقدما في المفاوضات مع المعارضة، قائلا إنه على ممثليها أن "يرحلوا إلى الجحيم".
ناقلة جند مدرعة وعشرات من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في عملية اعتقال الجندي في الحرس الوطني الجوي، جاك تيكسيرا البالغ من العمر 21 عاما، الذي يشتبه بتسريبه وثائق سرية للبنتاغون.
في مثل هذا اليوم قبل 57 عاما قتل الرئيس العراقي عبد السلام عارف وكان يبلغ من العمر 45 عاما في تحطم طائرة مروحية في البصرة مع 8 من مرافقيه.
نشرت هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB عددا من الصور ومقطع فيديو للشخص الذي دبر الهجوم الإرهابي في بطرسبرغ مطلع أبريل الجاري.
أثار نائب بالبرلمان المصري أزمة داخل مجلس النواب بعدما قال "عليا الطلاق"، في إشارة له إلى أزمة خانقة في مصر.
قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا حول البحر الأسود، إن "البحر الأسود لن يكون أبدا بحر الناتو".
أعاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف نشر تغريدته التي قال فيها إن "أوكرانيا ستختفي من الوجود" باللغة لألمانية بعد أن تم حظرها من قبل "تويتر" في ألمانيا وبولندا.
أسقط طاقم المدفع المضاد للجو والذي يزود به قطار "الفولغا" المدرع الروسي مسيّرة مجهولة حملت متفجرات واقتربت من القطار إلى مسافة 300 متر.
أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، تكليف المدير الفني للفئات السنية بالنادي، الكرواتي دينكو إيليتشيتش، بتدريب الفريق الأول لكرة القدم.
تستضيف السعودية اجتماعا لتبادل وجهات النظر بشأن عودة دمشق إلى الحاضنة العربية بعد أكثر من عقد على عزلة سوريا إثر اندلاع النزاع فيها.
قال مستشار ليونيد كوتشما السابق أوليغ سوسكين إن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي أصبح في وضع كارثي بسبب مشكلتين خطيرتين.
تحدث مقاومة مضادات الحيوية عندما تطور الميكروبات آليات تحميها من التأثيرات المضادة لها، وهو ما يوصف بأنه أكبر المخاطر المهددة للصحة العالمية اليوم.
بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقيتي تعزية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الحمد الصباح.
ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أنه تم إجلاء ما يصل إلى ستة آلاف شخص اليوم الخميس في مدينة نويس الألمانية بولاية شمال الراين- وفستفالن، بعد اكتشاف قنبلة بريطانية غير منفجرة.
علق الكرملين على قرار محكمة لاهاي الذي يطالب روسيا بسداد 5 مليارات دولار لـ"نفطو غاز" لقاء أصول ادعت الشركة الأوكرانية أنها خسرتها في القرم الروسية.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة في المملكة تفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين من كافة أنحاء العالم.
حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، على توجيه رسالة وداع لمدربه السابق الفرنسي رودي غارسيا، بعد إقالته من تدريب الفريق.
في العام الماضي، وعلى خلفية ارتفاع أسعار النفط، تلقت دول الخليج عائدات نفطية قياسية بلغت، وفقا لبعض وكالات الاستشارات نحو 600-700 مليار دولار.
أعلن مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، أن مقاتلة روسية "ميغ-31" تابعة لقوات الدفاع الجوي لأسطول الشمال في البحرية الروسية، رافقت طائرة نرويجية "P-8A Poseidon" حلّقت فوق بحر بارنتس.
ذكرت وكالة "تسنيم" أن رئيس الوفد الإيراني حسن زرنكار إبرقوئي، التقى وكيل الخارجية السعودية لشؤون المراسم عبد المجيد بن راشد السماري، وبحث معه سبل تسهيل إعادة افتتاح ممثليات إيران.
عبرت عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهورية مارجوري تايلور غرين عن شكوكها بأن يكون الجندي في الحرس الوطني جاك تيكسيرا المشتبه بتسريبه وثائق سرية للبنتاغون عدوا حقيقيا لبلاده.
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نجله يائير بالتوقف عن النشر على وسائل التواصل وسط اتهامات بأنه يؤجج التوترات في إسرائيل ويؤدي إلى تفاقم الخلاف مع الولايات المتحدة.
علق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، على حسابه في "تويتر"، على ردة فعل الوفدين السعودي والعماني بشأن مباحثات إحلال السلام في اليمن.
قال وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد يوم الخميس إن "الكل يعلم أن الجزائر مستهدفة من طرف الجارة الغربية"، في إشارة إلى المغرب.
أكد ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق طوني شافير أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي لا يرأف بحال جنوده في أرتيومفسك (باخموت)، لأن خسارة المدينة بصورة نهائية "ضربة لسمعة قوات كييف".
غرق السفينة الضخمة الأكبر في عصرها في أول رحلة، جعل من "تيتانيك"، مأساة أسطورية تواصلت أحداثها حتى عام 2009 بوفاة آخر ناج.
أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، رسميا فسخ عقد الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني لفريق "العالمي".
قالت مصادر في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية إن التعامل بالعملات المحلية بين مصر وتركيا، بالليرة التركية والجنيه المصري، سيحتاج على الأقل لمناقشات ومفاوضات تصل لنحو عامين.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن وزارة العدل الأمريكية ووكالات الاستخبارات تجري تحقيقا شاملا في تسريب الوثائق السرية من البنتاغون، وتقترب من الكشف عن الفاعل.
فرض نادي بايرن ميونخ عقوبة على مهاجمه السنغالي ساديو ماني، بعد دخوله في شجار مع زميله ليروي ساني، عقب الهزيمة أمام مانشستر سيتي (0-3) يوم الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا.
كشف النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، عن إحدى أفضل لحظاته التي عاشها خلال مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب مع "الريدز" لشهر مارس الماضي.
التقى أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي، من أجل مناقشة ما أثير عن وجود شجار بين ساديو ماني وليروي ساني، ثنائي الفريق.
نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يوثق تدمير كامل مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية اكتشفته طائرات مسيرة.
أعربت الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة قطر، بعد الإعلاِن عنها عقب اجتماع قطري - بحريني في العاصمة الرياض.
رد كريستوف غالتيه المدير الفني لباريس سان جيرمان، على اتهامه بالعنصرية ضد المسلمين والسود، عندما كان مدربا لفريق نيس بكرة القدم.
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان فور وصوله إلى القاهرة يوم الأربعاء في زيارة رسمية.
يرى مسؤول بالبنك الدولي، أن الروبل يمكن أن يصبح بديلا للدولار إذا تم تنفيذ السياسة المالية بشكل صحيح، مشيرا إلى أن تسويات الروبل ستحفز تنمية صادرات التكنولوجيا الفائقة في روسيا.
ذكرت صحيفة "الغارديان"، أن مجموعة من الحزبين في الكونغرس الأمريكي بدأت في صياغة عقوبات ضد السياسيين البارزين المرتبطين بحكومة رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان.
كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن أصوله الإيرلندية، ونشر صورة لشجرة عائلته.
فاض سد خنس في العراق اليوم الأربعاء بسبب هطول أمطار غزيرة على إقليم كردستان العراق خلال الأيام الأخيرة.
كشفت الحكومة اليمنية، تفاصيل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى مع جماعة "أنصار الله"، التي سيجري إنجازها اليوم الجمعة، والمتضمنة 322 أسيرا من إجمالي 887 أسيرا.
قام ليروي ساني نجم بايرن ميونخ، بخطوة إيجابية لإنقاذ زميله ساديو ماني من الطرد خارج النادي الألماني.
أعلنت شرطة الإكوادور عن مقتل 9 صيادين برصاص مجموعة مسلحة في ميناء محلي بإسميرالداس شمال البلاد.
تعرضت هبة عبوك زوجة النجم المغربي أشرف حكيمي، لصدمة قوية خلال محاولاتها للحصول على نصف ثروة مدافع باريس سان جيرمان بعد انفصالهما.
نشرت شرطة مدينة لويزفيل الأمريكية مقطع فيديو من كاميرات مثبتة على جسد عناصرها، يظهر الفوضى وتبادلا لإطلاق النار لحظة وصولها إلى مكان المجزرة في أحد مصارف المدينة يوم الاثنين.
قال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو إن تصريحات المعارضة التركية حول الحاجة لتبني موقف محدد بشأن الصراع في أوكرانيا محفوفة بالمخاطر.
اكتسبت شعبية في الآونة الأخيرة طريقة إنقاص الوزن بمساعدة حقن عقار "Ozempic" المخصص لعلاج مرض السكري من النوع 2.
وضعت محكمة مقاطعة لينينسكي في بطرسبورغ دميتري كاسينتسيف، الشخص الذي اختبأت عنده المتهمة داريا تريبوفا، وصديق زوجها دميتري ريلوف، قيد الإقامة الجبرية حتى 10 يونيو المقبل.
أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن العالم يسير بثبات نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، أي انتهاء هيمنة القطب الواحد المتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية".
قال وزير قطاع الأعمال المصري محمود عصمت، إنه سيتم افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم في يناير 2024 بالمحلة الكبرى كما سيتم افتتاح مصنع 4 للغزل والنسيج بداية شهر يوليو المقبل.
صرح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بأن تعزيز الدور الريادي لبنك مجموعة "بريكس" سوف يساعد على بناء عالم أفضل.
وجه عسكريون أوكرانيون نداء يشكون فيه من الزج بجنود غير مدربين وإرسالهم إلى جبهة القتال في أرتيوموفسك، مشيرين إلى أن المجندين الذي يتم إرسالهم غير قادرين حتى على إطلاق الرصاص.
كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول عمل الرياض على تسهيل قبول العرب للأسد.
أحيانا يكون من المغري الحصول على قيلولة في منتصف الظهيرة لمساعدتك على قضاء يومك.
أفادت الخارجية الروسية بأنه بدون إحراز تقدم في حل المشاكل الأساسية المتعلقة بصفقة الحبوب، فلا داعي للحديث عن أي تمديد لصفقة الحبوب بعد 18 مايو المقبل.
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