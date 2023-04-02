بترحيب زائر.. شاهد كيف تستقبل لبؤة أسدا خلال الموعد الأول

نشرت حديقة تشيليابينسك للحيوان الروسية لقطات توثق "موعدا أولا" بين لبؤة كيارا وأسد سيفير-ألاي البالغ من العمر عاما ونصف الذي ذهب لأول مرة إلى حظيرة حيث تعيش كيارا للتعرف عليها.

ولم يمر "الموعد الأول" للحيوانين المفترسين بنجاح حيث بدأت اللبؤة في الدفاع عن منطقتها وأعطت صديقها الجديد بضع صفعات.

ويبدو أن كيارا غضبت من سلوك الضيف غير المدعو الذي تجول في منطقتها بالحرية، ولكنها حاولت الاتصال به بعض الوقت، إلا أنه كان يستعيب لعبة وملاهي جديدة. وفي نهاية المطاف انقسم الوحشان ألعابهما وذهبا إلى قفصين منفصلين.

المصدر: رابتلي