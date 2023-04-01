من أجل المناخ.. شاهد كيف يلوث نشطاء البيئة أحد أشهر نافورة في إيطاليا

قام مجموعة من نشطاء البيئة بصب طلاء أسود في أحد نوافير روما الشهيرة وسط العاصمة الإيطالية اليوم السبت احتجاجا على استخدام الوقود الأحفوري.

وقام المتظاهرون، أعضاء منظمة "الجيل الأخير"، بتخريب نافورة باركشيا التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر والتي تقع في ساحة بيازا دي اسبانيا السياحية قبل اعتقالهم من قبل عناصر الشرطة.

واستخدم النشطاء السائل الكربوني النباتي لتحويل الماء إلى اللون الأسود في إشارة إلى "نهاية العالم التي نتجه إليها"، كما أوضحت المنظمة في بيان صادر في هذا الشأن.

المصدر: رابتلي