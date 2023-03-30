قوات الناتو تجري مناورات جوية وبحرية واسعة النطاق في منطقة البحر الأسود

أجرت قوات الناتو تدريبات جوية وبحرية واسعة النطاق في نهر الدانوب بمنطقة البحر الأسود في رومانيا اليوم الخميس.

وتعتبر التدريبات البحرية والجوية هذه جزءا من سلسلة التدريبات المعروفة باسم "درع البحر-2023" التي يشارك فيها حوالي 3400 عسكري من 12 دولة عضوا في حلف الناتو وبعض الدول الشريكة.

وقالت البحرية الرومانية إن التدريبات يوم الخميس في منطقة المحمودية في دلتا الدانوب، والتي تتدفق إلى البحر الأسود، ستظهر قدرة القوات المشتركة على تحييد أي هبوط جوي للعدو في منطقة مجاورة لهذا الممر المائي.

وتشارك أكثر من 30 سفينة حربية و14 طائرة و15 قاربا وسفن دورية أخرى في تدريبات "درع البحر-2023" التي انطلقت في 20 مارس وتستمر حتى 2 أبريل.

المصدر: AP