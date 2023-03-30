انهيار أرضي هائل يبتلع جزءا من طريق سريع في كاليفورنيا

تسبب توسع رقعة انهيار أرضي بتدمير جزء من الطريق السريع 5 الرئيسي المؤدي إلى الشمال من لوس أنجلوس بالقرب من كاستايك في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ووقع الانهيار الأرضي يوم الجمعة الماضي مما أدى إلى إغلاق جزء من الطريق السريع. وسجلت قناة ABC7 Los Angeles الأمريكية يوم الأربعاء لقطات جوية توثق انزلاق جزء من حارة الكتف على الطريق السريع إلى الأسفل مع تكسير قطع كبيرة من الأسفلت.

ولم ترد انباء عن وقوع أية اصابات.

المصدر: AP