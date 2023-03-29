شاهد بالفيديو.. غرق عبارة تحمل مواد سامة في الولايات المتحدة

أظهرت لقطات مصورة تعرض قارب (صندل) يحمل 1.4 ألف طن من الميثانول السام لغرق جزئي في أحد السدود على نهر أوهايو بولاية كنتاكي الأمريكية، حسبما أفادت وسائل إعلام نقلا عن السلطات.

وأغلقت السلطات بوابات سد نهر أوهايو لمنع تسرب المواد السامة. وقال سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي في بيان له "أغلقت البوابات المائية في لويزفيل بولاية كنتاكي أمام حركة المرور لمنع تسرب المواد السامة".

ولم يتم تحديد سبب الحادث، وحسب السلطات فقد تضرر ما مجموعه 10 صنادل سبق أن تم فصلها عن زوارق القطر.

وأعلن مجلس وزراء كنتاكي للطاقة والبيئة عن تضرر ما مجموعه 10 صنادل سبق أن تم فصلها عن زوارق القطر.

المصدر: وكالات