مركبة "سويوز" الروسية المتضررة تهبط بنجاح في كازاخستان

هبطت المركبة الروسية الفضائية سويوز MS-22 المتضررة في كازاخستان اليوم الثلاثاء بعد انفصالها عن وحدة راسفيت للأبحاث في القسم الروسي من محطة الفضاء الدولية.

ووفقا لوكالة روسكوسموس فإن المركبة "سويوز" هبطت في الساعة 14:45 بتوقيت موسكو بالقرب من مدينة جيزكازغان في كازاخستان.

وأضافت الوكالة أنه تم تسليم 218 كيلوغراما من البضائع من محطة الفضاء الدولية على متن سويوز MS-22، بما فيها نتائج التجارب العلمية ومعدات المحطة للتحليل أو إعادة الاستخدام.

يذكر أن انخفاضا في الضغط في نظام التحكم الحراري الخارجي للمركبة الفضائية Soyuz MS-22 سجل في 15 ديسمبر 2022 أثناء الاستعدادات لخروج رواد الفضاء الروس إلى الفضاء.

وأرسلت روسكوسموس مركبة فضائية غير مأهولة Soyuz MS-23 لتحل محل Soyuz MS-22 المتضررة، وهي التحمت بوحدة البحث الروسية "بويسك" في 26 فبراير.

المصدر: رابتلي