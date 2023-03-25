إسبانيا.. النيران تلتهم مساحات شاسعة من الغابات (صور+ فيديو)  

اندلعت حرائق كبيرة في غابات مدينة فالنسيا الإسبانية، حيث غطت النيران مساحة 4 آلاف هيكتار (40 كلم مربع).

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، العمل المضني لرجال الإطفاء، في إخماد هذه الحرائق، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والتي تسببت بإجلاء أكثر من 1500 شخص من منازلهم، وتدمير ما لا يقل عن 8 قرى.

كما أظهر أحد مقاطع الفيديو، مشاركة القوات الإسبانية الجوية في إخماد الحرائق، بسبب الرياح القوية التي تتسبب بتأجيج النيران.

المصدر: RT