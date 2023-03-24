بالفيديو.. إطلاق صواريخ "جو-أرض" و"جو-جو" خلال المناورات الأمريكية والكورية الجنوبية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uzqh
نشر سلاح الجو الكوري الجنوبي لقطات من المناورات الجوية المشتركة مع الولايات المتحدة تظهر تدريبا بالذخيرة الحية وإطلاق صواريخ "جو-جو" و"جو-أرض".
وقالت القوات الجوية إن التدريبات، التي شملت العديد من الطائرات المقاتلة الكورية الجنوبية وطائرة هجومية أمريكية من طراز A-10، كانت تهدف إلى رفع القدرات العسكرية للضربات الدقيقة والتأكد من قدرات قوات سيئول على صد التهديدات الكورية الشمالية المحتملة.
المصدر: أ.ب.