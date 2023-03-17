القوات الروسية تفجر حقل ألغام بالقرب من ماريوبول

قام خبراء المتفجرات الروس بتفجير ألغام مضادة للدبابات عثروا عليها في أحد الحقول بالقرب من مدينة ماريوبول.

وحسب أحد الجنود فإنه تم تدمير أكثر من 200 لغم زرعتها القوات الأوكرانية، مضيفا أن القوات الروسية تعثر عادة في هذه المنطقة على حقول مزروعة بـ400 أو 500 لغم.

وحسب قوله فإن السكان والسلطات المحلية ينقلون كل المعلومات المتعلقة بأشياء تشبه القنابل أو الألغام إلى مركز مكافحة الألغام، لتتوجه المجموعة الخاصة فورا إلى الموقع.

المصدر: رابتلي