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الجيش الأمريكي ينشر فيديو من المسيرة التي سقطت في البحر الأسود

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نشرت القوات الجوية الأمريكية مقطع فيديو من الطائرة بدون طيار من طراز "MQ-9 Reaper"، التي سقطت فوق البحر الأسود. ويظهر التسجيل عدم وقوع اصطدام مع المقاتلة الروسية.

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وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن الطائرة المسيرة تحطمت بعد "اعتراض غير مهني لها" من قبل مقاتلة روسية فوق البحر الأسود، واستدعت واشنطن السفير الروسي على خلفية الحادث.

وأشارت التقارير إلى أنه من المحتمل أن يكون العمق الذي وصلت له المسيرة الأمريكية في البحر قرابة الميل، مما يجعل أي جهود لانتشالها صعبة للغاية، كما أنه لا يوجد لدى الولايات المتحدة أي سفن تابعة للبحرية في البحر الأسود، مما يضاعف التحديات في أي محاولة أمريكية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة الأمريكية تحطمت نتيجة مناورة حادة أدت لفقدانها ارتفاعها وسقوطها، وأن المقاتلتين الروسيتين اللتين حلقتا لاعتراضها لم تطلقا النار عليها، ولم تصطدم أي منهما بها.

المصدر: RT

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