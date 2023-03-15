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بابتسامة متكلفة وزيرة كندية تتهرب من الإجابة على سؤال حول إسرائيل(فيديو)

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بابتسامة متكلفة وزيرة كندية تتهرب من الإجابة على سؤال حول إسرائيل(فيديو)
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رفضت وزير الرياضة الكندية، باسكال سانت أونج، الإجابة على سؤال لماذا لا يُمنع الرياضيون الإسرائيليون من المنافسات الرياضية ، بينما يمنع الروس والبيلاروس.

وفي فيديو نشره الناشط الكندي إيف إنجلر، يقوم الأخير بتوجيه مجموع من الأسئلة إلى الوزيرة من بينها السؤال المذكور، لتظهر الوزيرة مبتسمة وتتهرب من الإجابة حيث تستمر بالسير ومن ثم تدخل المصعد.

المصدر: RT

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