بابتسامة متكلفة وزيرة كندية تتهرب من الإجابة على سؤال حول إسرائيل(فيديو)

رفضت وزير الرياضة الكندية، باسكال سانت أونج، الإجابة على سؤال لماذا لا يُمنع الرياضيون الإسرائيليون من المنافسات الرياضية ، بينما يمنع الروس والبيلاروس.

وفي فيديو نشره الناشط الكندي إيف إنجلر، يقوم الأخير بتوجيه مجموع من الأسئلة إلى الوزيرة من بينها السؤال المذكور، لتظهر الوزيرة مبتسمة وتتهرب من الإجابة حيث تستمر بالسير ومن ثم تدخل المصعد.

I just asked sports minister @PascaleStOnge_

who is pushing to bar 🇷🇺 & Belarusian

athletes from sports competitions whether she felt the same way about US athletes after they invaded Iraq? Or 🇨🇦 athletes after bombing Libya. Or apartheid 🇮🇱 athletes? She smirked & walked away pic.twitter.com/FVv9r6r6h1 — Yves Engler (@EnglerYves) March 13, 2023

المصدر: RT