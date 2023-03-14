البحرية الكولومبية تعثر على غواصة محملة بالكوكايين

عثرت البحرية الكولومبية على غواصة محملة بأكثر من طنين من مخدرات الكوكايين التي قدرت قيمتها بنحو 88 مليون دولار.

ورصد البحارة السفينة يوم الأحد أثناء قيامهم بدورية في المحيط الهادئ وكان على متنها رجلان أصيبا إثر تسرب الأدخنة السامة المنبثقة عن محرك الغواصة.

وتم العثور على جثتين لرجلين آخرين داخل القارب الذي يبلغ طوله 15 مترا، والذي غمرته المياه جزئيا.

بعد أن تفقد محققو مكتب المدعي العام محتوى العبوات التي كانت على متن الغواصة، خلصوا إلى أنها تحتوي على 2643 كيلوغراما من الكوكايين.

المصدر: AP