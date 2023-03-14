لأول مرة.. الدفاع الروسية تشارك في معرض "انتورماركت" السياحي

عرضت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة حديقة باتريوت العسكرية الواقعة في مقاطعة موسكو في أكبر معرض سياحي دولي "انتورماركت" المنعقد في موسكو من 13 إلى 15 مارس الجاري.

وتضمنت المواقع السياحية التي تم تقديمها في إطار معرض "إنتورماركت" الكنيسة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية ومتحف "طريق الذاكرة" المخصص للحرب الوطنية العظمى.

وتضم الحديقة العسكرية، التي تبلغ مساحتها 5.5 ألف هكتار، فندق "باتريوت" الحديث الذي يضم 248 غرفة مع مجمع رياضي.

وزار أكثر من 2.2 مليون شخص حديقة باتريوت خلال عام 2022.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية