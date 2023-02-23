بالفيديو.. بوتين يضع إكليلا من الزهور أمام ضريح الجندي المجهول في موسكو

في يوم "حماة الوطن"، وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول قرب سور الكرملين، إحياء لذكرى الجنود الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عن البلاد.

كما وضع بوتين الزهور على النصب التذكارية لكل من "المدن البطلة" والتي تقع بجانب قبر الجندي المجهول.

وبعد المراسم، التي يشارك فيها بوتين في 23 فبراير من كل عام، أكد الرئيس في حديث له مع محاربين قدامى في المكان، أن "رعاية أولئك الذين يدافعون عن البلاد واجب مقدس للدولة".