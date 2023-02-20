تلفزيون كوريا الشمالية يبث صورا من آخر اختبار صاروخي للبلاد

تاريخ النشر:20.02.2023 | 10:55 GMT |
آخر تحديث:20.02.2023 | 11:00 GMT | فيديوهات
نفذت كوريا الشمالية اليوم الاثنين إطلاقا باليستيا جديدا ضمن اختبار صواريخها، وبث التلفزيون الرسمي صورا من الإطلاق.
المصدر: أ.ب.
شهدت شواطئ محافظة شمال سيناء في مصر انحسار منسوب مياه البحر المتوسط في ظاهرة تحدث لأول مرة.
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو رسالة إلى زعيم "حزب الله"، حسن نصر الله، قائلا: "لا وجود لحرب أهلية في إسرائيل".
تداول نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وأسماء لأشخاص لقوا مصرعهم الليلة الماضية جراء القصف الإسرائيلي في قلب العاصمة دمشق.
أعادت إسرائيل إلى تركيا مخطوطات تاريخية قام فريق الإنقاذ الإسرائيلي الذي تم إرساله للمساعدة إثر زلزال كهرمان مرعش بسرقتها.
أدانت موسكو بشدة الغارات الإسرائيلية على دمشق وضواحيها الليلة الماضية واعتبرتها انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي.
أفادت صحيفة The Sunday Times البريطانية، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ومساعديه، أمضوا أول شهرين من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مختبئين في ملجأ سري تحت الأرض.
نفى مصدر مقرب من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الأنباء الواردة بشأن قائد الفيلق إسماعيل قاآني وتعرضه لأذى خلال الغارات الإسرائيلية على سوريا ليلة أمس السبت.
تحدثت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل إلى المخادعين الروسيين فوفان وليكسوس بوصفهما الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو.
يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن بولندا يومي 20-22 فبراير الجاري.
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن القوات الأوكرانية لن تدافع عن أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني باخموت) بأي ثمن، ولا حتى لآخر جندي، فهذه ليست مدينة كبيرة للغاية.
حدد بحث جديد أربع حالات صحية يمكن ربطها بعدم غسل وتغيير ملاءات الأسرّة بشكل منتظم، اثنتان منها "قاتلة صامتة".
أفاد نشطاء بوقوع ضحايا جراء قصف إسرائيلي قالوا إنه طال مواقع إيرانية وسط دمشق منها قلعة دمشق الشهيرة وحي كفرسوسة حيث تقع المدرسة الإيرانية.
صرح يان جاجين مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بأن القوات الأوكرانية تتمسك بأرتيموفسك، لأن باقي المناطق الأخرى ضعيفة التحصين.
سحبت الإمارات العربية المتحدة، طلبا للتصويت في مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، على قرار يدين الإجراءات الإسرائيلية لتكثيف بناء المستوطنات في الضفة الغربية.
أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية، اليوم الأحد، تضرر بعض المواقع في قلعة دمشق نتيجة قصف الطيران الإسرائيلي.
ابتكر علماء من الولايات المتحدة حبوبا لمنع الحمل للذكور واجتازت الاختبارات الأولى بنجاح.
في تجربة تعيد إلى الأذهان مأساة "الهنود الحمر" في المعتقلات الجماعية، أعادت الحكومة الأمريكية التجربة مع مواطنيها من أصل ياباني. رمت بهم عنوة في عام 1942 في فياف نائية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تسليم حاويات مواد مشعة من أوروبا إلى أوكرانيا، بهدف تنفيذ استفزاز من أجل اتهام القوات المسلحة الروسية به.
وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة سرية، حيث التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
عرضت وكالة نوفوستي للأنباء الروسية مشاهد توثق استهداف حظيرة تحتوي على الدبابات الأوكرانية بالقرب من دونيتسك براجمات صواريخ "غراد".
أثارت مقاطع فيديو وصور تظهر "تراجع مياه البحر" في منطقة عدلون اللبنانية وظهور تصدعات في صخور أحد الشواطئ، ضجة كبيرة في البلاد.
أعلنت شرطة عمان السلطانية عن منع وقوف السيارات، اليوم الاثنين، على جانبي شارع السلطان قابوس من المطار السلطاني الخاص إلى قصر البركة العامر بالاتجاهين.
منيت البرازيلية جيسيكا أندرادي، بهزيمة ساحقة أمام الأمريكية إيرين بلانتشفيلد في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن بطولة "UFC Fight Night 219" للفنون القتالية المختلطة "MMA".
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بداية جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، "نحن نقاتل على جبهتين رئيسيتين ضد أعدائنا. الجبهة الداخلية، والجبهة الإيرانية".
عشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بولندا، طالبت إدارة البيت الأبيض أوكرانيا، بتكثيف الإجراءات في ساحة المعركة، وتحقيق نجاحات عاجلة، أو القيام بهجوم مضاد على القوات الروسية.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث وردود الفعل.
أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت معظم المعدات العسكرية التي قدمها الغرب لأوكرانيا.
علق مستخدمو "تويتر" الألمان، على تصريح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، "تغير موسكو سياستها بمقدار 360 درجة"، معربين عن شكوكهم في كفاءة الوزيرة الذهنية.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل تسعى للسلام مع السعودية من أجل هدف وقف العدوان الإيراني"، وأن ذلك سيفتح "إمكانيات اقتصادية للدولة اليهودية وللمنطقة ككل".
قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ، إن الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا.
أصدر المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، بيانا توضيحيا حول ظاهرة انحسار مياه البحر الأبيض المتوسط بمحاذاة الخط الساحلي اللبناني.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق عرقلة وهبوط طائرة مسيرة استطلاعية تابعة للقوات الأوكرانية باستخدام بندقية مضادة للطائرات المسيرة.
كشفت البرازيلية رافاييلا بيمنتا، وكيلة النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن السعر الحالي للنجم النرويجي.
أخلت النيابة العامة المصرية سبيل المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بعد عدم ثبوت إدانته في قضية تأمينات، نتيجة تشابه الأسماء.
قالت كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية نائبة رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، إن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات لكوريا الشمالية ليست موجهة ضد كوريا الجنوبية.
حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا مثيرا على ضيفه ليل (4-3) بعد "ريمونتادا" قوية في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسمايا غازيتا"، حول مصادرة واشنطن أسلحة كانت للعرب، ونيّة البنتاغون تحويلها إلى أوكرانيا.
أعلنت وزارة الخارجية المصرية نجاحها في حل مشكلة كبيرة وقعت بين طلاب مصريين ومجموعة من المواطنين من جنسيات أخرى. ما أدى إلى توقيفهم لدى السلطات والتهديد بفصلهم من الجامعة
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ غورينوف، أن الهجوم الإسرائيلي على دمشق، الذي أسفر عن سقوط قتلى ودمار في المدينة، نفذته أربع مقاتلات "إف-16".
أعلنت القوات المسلحة المصرية عن وصول إمدادات تابعة لها صباح اليوم الاثنين إلى ميناء اللاذقية السوري.
أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانا نددت فيه بالقصف الإسرائيلي الليلة الماضية الذي استهدف مواقع مدنية في العاصمة دمشق وأدى إلى مقتل عدد من المدنيين.
وجهت إسرائيل رسالة إلى دول الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر، بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، حول تدمير المفاعل النووي السوري عام 2007.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني، وتدمير منظومة رادار أمريكية الصنع بالإضافة إلى مخازن ذخيرة ونقطة تمركز للطائرات المسيرة تابعة للجيش الأوكراني.
أعلنت أجهزة الأمن الليبية عن ضبط كميات من الأسلحة النوعية الخطيرة بالمنطقة الجنوبية قبل تهريبها إلى مصر عبر واحة الجعبوب جنوب طبرق.
وصل كبير دبلوماسيي الصين، وانغ يي، إلى موسكو المحطة الأخيرة في جولته الأوروبية التي تنتهي في 22 فبراير، والتي كان الغرض الرئيسي منها زيادة دور بكين في تسوية الأزمة الأوكرانية.
قالت مجلة "The National Interest" إن الولايات المتحدة في محاولة للحفاظ على هيمنتها على المسرح العالمي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، دفعت روسيا إلى التحرك في أوكرانيا.
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف على متن قطار استقله من بولندا.
أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، إن مصر تسعى للانتهاء من أعمال تطوير ميناء العريش البحري وتشغيله بشكل كامل بعد الانتهاء من كافة الأعمال مطلع 2024.
كشف الرئيس التنفيذي لنادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، كريستيان بورسلو، عن تفكير ناديه في تأسيس أكاديمية خاصة له في مصر لاكتشاف المواهب الكروية.
بدأت الاختبارات الأرضية لمسيّرة ТрАМП) TRAMP) الروسية الصنع.
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، بأن تغير موسكو موقفها بمقدار "360 درجة"، قائلا :"من الممتع أن يحكم أوروبا مثل هؤلاء الجهلة".
رصد سياح جزر الباهاما لقطات نادرة لقرش المطرقة الضخم والكلب الذي غطس من رصيف قريب لمواجهة المخلوق البحري الوحشي.
صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، بأن بكين لن تمرر أية محاولات أمريكية لتهديد العلاقات الروسية الصينية.
حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، من انهيار إسرائيل جراء الأزمة الداخلية الكبيرة التي تعيشها حاليا جراء قضية التعديلات القضائية.
سلم رجال الإطفاء الأتراك الذين نفذوا عمليات البحث والإنقاذ في مدينة غازي عنتاب المتضررة من الزلازل في كهرمان مرعش، قرابة مليوني دولار للشرطة.
أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" بأن المستشار الألماني أولاف شولتس انتقد حلفاء برلين لعدم إمدادهم أوكرانيا بالدبابات رغم مرور عدة أشهر على حث ألمانيا على القيام بذلك.
أعيد جثمان لاعب كرة القدم كريستيان أتسو لاعب هاتاي سبور، الذي لقي حتفه إثر زلزال ضرب تركيا قبل أسبوعين، إلى وطنه غانا.
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن واشنطن تحاول تبرير أفعالها لإثارة الأزمة الأوكرانية، بمزاعم ارتكاب روسيا جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا.
رد رئيس الاستخبارات العامة الأسبق في السعودية الأمير تركي الفيصل على دعوة بعض الدول لـ"أوبك+" إلى ضخ المزيد من الإنتاج ولكنهم لا يضخون، بأنه نفاق، مفندا أقوال بايدن بشأن الغاز.
صادق البرلمان الإسباني بشكل نهائي على قانون ينص على منح "إجازة الدورة الشهرية" للنساء اللواتي يعانين من آلام خلال فترة العادة الشهرية، ويعد هذا الإجراء غير مسبوق في أوروبا.
سخر ضابط الاستخبارات الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، من طلب زيلينسكي طائرت مقاتلة، مشيرا إلى أن التدريب على الطيران العسكري سيستغرق مدة طويلة، بسبب افتقار كييف إلى طيارين محترفين.
أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، جاد القاضي، أن الزلازل تحدث بشكل عادي ويومي، مبينا أن التفاعل معها حاليا أصبح مختلفا "لمفاجأة العالم واهتمامه بعد زلزال تركيا وسوريا."
قال العلماء إن قضاء الأطفال الكثير من الوقت أمام الشاشات قد يسبب ضررا دائما لأدمغتهم.
أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل EMSC، بأنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجات، اليوم الاثنين، قبالة سواحل جزيرة صقلية الإيطالية.
ظهر علم روسيا بالإضافة إلى رمز "Z" للجيش الروسي الذي يشارك في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، على برج مبنى البرلمان المحلي القديم في مدينة بوتسدام الألمانية.
أعلن مركز كارتر، يوم السبت، أن الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، قرر أن يتلقى خدمة رعاية المسنين في المنزل بعد أن غادر المشفى.
تقدّم أحد المستثمرين القطريين بعرض تاريخي للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المملوك لعائلة جلايزر الأمريكية.
أفاد البيت الأبيض بأن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة الأوكرانية كييف هو تأكيد التزام واشنطن بالسيادة الأوكرانية
أفادت صحيفة Bloomberg في مقال نشرته، بأن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف الناتو قريبا.
أظهر مقطع فيديو لحظة طرد وفد إسرائيلي تسلل للقاعة التي يعقد فيها مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي بعد ضغط من الجزائر ودولة جنوب إفريقيا.
شددت وزارة الصحة والسكان في مصر، على عرض القادمين من دولة غينيا الاستوائية على الحجر الصحي، قبل السماح بدخولهم إلى البلاد، تحسبا لانتشار فيروس ماربورغ بعد وفاة 9 حالات.
أفادت شركة "ميتريوم" الروسية للتحليل بأنه عرضت للبيع في موسكو لأول مرة شقق صغيرة بمساحة لا تزيد عن 8,8 متر مربع.
وجه نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، محمد حمدان دقلو، رسالة إلى النظام السوداني، طالبه فيها بالكف عن محاولات تقسيم السودان إلى بلدين.
قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، إن اللواء يوسف أبو مغصيب المعروف فلسطينيا بـ"الشبل"، توفي في وقت سابق اليوم الاثنين.
أفاد مصدر عسكري سوري بأن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على دمشق.
تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، لحملة كبيرة بتهمة تأثيره على قرارات الحكام خلال مواجهة ضيفه التعاون، في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.
قال روني جاكسون الطبيب السابق للبيت الأبيض والعضو في الكونغرس الأمريكي إن الإدارة الأمريكية تخفي معلومات حول الصحة العقلية للرئيس جو بايدن.
بث التلفزيون الكوري الشمالي الحكومي اليوم الأحد لقطات تظهر عملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.
أفادت مؤسسة "روس كوسموس" بأن حطام مركبة "بروغريس أم أس 21" التي تم فصلها أمس السبت عن المحطة الفضائية الدولية، سقط في المحيط الهادئ.
أكد متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أنه يفضل عدم إصدار أي أحكام مسبقة، أو تسييس الموضوع" في إشارة لتصريحات رئيس أذربيجان إلهام علييف الأخيرة بشأن حادثة سفارة بلاده لدى طهران.
سادت حالة من القلق في مصر خوفا من انتشار فيروس غريب يسمى "ماربورغ"، حيث قال إسلام عنان، أستاذ علم انتشار الأوبئة واقتصاديات الصحة في مصر، إن فيروس "ماربورج" قديم، وظهر عام 1967.
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نشرت مساء السبت، بأن باريس لم تدافع أبدا ولن تدعو أبدا إلى هزيمة روسيا.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن الوضع في اتجاه مدينة أوغليدار في دونباس، صعب للغاية.
تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن، مظاهرة احتجاجية حاشدة، ضد "الدعم العسكري النازي" المقدم للحكومة الأوكرانية.
أثار ليفربول حفيظة جمهوره بسبب اضطرار الفريق إلى استخدام الطائرة أثناء رحلة الفريق من نيوكاسل بعد مباراة الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
أفاد المدير العام لمؤسسة "روس تيخ" سيرغي تشيميزوف بأن نظام "FindFace Security" الروسي للتعرف على الوجوه ساعد أثناء بطولة العالم لكرة القدم عام 2018 في احتجاز عدد كبير من المطلوبين.
أفادت الشرطة البريطانية في لانكشاير يوم الأحد، بأن قوات الشرطة التي تبحث عن سيدة اختفت قبل 3 أسابيع في شمال غرب إنجلترا، عثرت على جثة في نهر قريب من المكان الذي شوهدت فيه لآخر مرة.
بعد أوكرانيا، يعتزم الناتو بدء نزاع مسلح جديد في تايوان، وهو ما ألمح إليه الأمين العام ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، حسبما كتبت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
رد العميد محمد سمير المتحدث الأسبق للقوات المسلحة المصرية على تغريدة لنجيب ساويرس تحدث فيها الأخير عن تحرير ستة مصريين أقباط في ليبيا.
أعلن رئيس جامعة الوادي الجديد في مصر عبد العزيز طنطاوي، تمكن فريق بحثي مشترك بين جامعتي الوادي الجديد والقاهره من اكتشاف سلحفاة نهرية جانبية العنق عمرها أكثر من 70 مليون سنة.
انتشر مقطع فيديو لعائلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أثناء السير داخل أحد المولات، في العاصمة السعودية الرياض، من أجل التسوق وشراء بعض الحاجيات.
أظهر مقطع فيديو جديد لحظة استهداف الطيران الإسرائيلي اليوم الأحد لمنطقة سكنية في العاصمة السورية دمشق.
نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر الرئيس الأمريكي جو بادين في العاصمة الأوكرانية كييف، بعد وصوله اليوم الاثنين في زيارة سرية.
كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الدور الذي يمكن أن تلعبه مجموعة القوات الروسية- البيلاروسية المشتركة في سير المعارك.
أدانت طهران بشدة القصف الإسرائيلي الليلة الماضية على أهداف في دمشق وريفها، لا سيما التي طالت بعض المباني السكنية، وأدت إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين.
يعمل فريق من 800 باحث على التقصي الميداني بكل أحياء محافظة جدة السعودية بغرض جمع حزمة معلومات تمكن شركة عالمية مشغلة لمشروع المترو المعلق وحافلات النقل، من تنفيذه.
أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بسوريا، ضرورة الإدانة العاجلة للعدوان الإسرائيلي لردعه عن غيه بقتل المدنيين وانتهاك سيادة الدول.
نفت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية إصابة أي شخص إيراني في الهجوم الذي نفذته الطائرات الإسرائيلية على منطقة كفرسوسة بدمشق ليلة أمس.
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