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تلفزيون كوريا الشمالية يبث صورا من آخر اختبار صاروخي للبلاد

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نفذت كوريا الشمالية اليوم الاثنين إطلاقا باليستيا جديدا ضمن اختبار صواريخها، وبث التلفزيون الرسمي صورا من الإطلاق.

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المصدر: أ.ب.

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