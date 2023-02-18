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هزة أرضية بقوة 5.5 درجات تضرب منطقة كهرمان ماراش

شاهد.. صاروخ باليستي كوري شمالي يحلق فوق اليابان

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نشرت قناة التلفزيون اليابانية لقطات توثق تحليق صاروخ باليستي كوري شمالي فوق اليابان.

وذكر الأمين العام للحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات من منطقة العاصمة بيونغ يانغ بالاتجاه الشرقي، مشيرا إلى أن حسب معلوماته استمر تحليقه 66 دقيقة وسقط في بحر اليابان على بعد 200 كيلومتر غربي جزيرة أوسيما بمحافظة هوكايدو داخل المنطقة الاقتصادية الاستثنائية لليابان.

المصدر: وكالات

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