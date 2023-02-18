القوات الروسية تنقذ سائحا فرنسيا في المحيط الأطلسي

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق عملية إنقاذ طاقم ناقلة البحر المتوسط "كاما" سائحا فرنسيا تحطم يخته في المحيط الأطلسي.

وأنقذه البحارة الروس في نهاية شهر يناير وبعد تقديم مساعدة له تم نقله إلى جمهورية جنوب إفريقيا. وأرسل السائح الفرنسي واسمه لوكا نداء استغاثة عبر قناة الطوارئ وأطلق إشارة مضيئة ليرصده أفراد طاقم ناقلة "كاما" التي انحرفت عن مسارها وتوجهت إلى منطقة الحادث.

ووصلت ناقلة البحر المتوسط "كاما" والتي تؤدي مهامها كجزء من مجموعة سفن تابعة للأسطول الشمالي إلى ميناء كيب تاون بجمهورية جنوب إفريقيا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية