متظاهرون أكراد يقتحمون البرلمان الأوروبي من أجل عبد الله أوجلان

اقتحم متظاهرون أكراد جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اليوم الأربعاء مطالبين بالإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل عبد الله أوجلان.

وأظهرت لقطات مصورة أعضاء البرلمان وهم يتحدثون خلال الجلسة فيما يقتحم المتظاهرون القاعة مرددين شعار "الحرية لأوجلان".

واضطرت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي بينا بيسيرنو إلى تعليق الجلسة حتى إشعار آخر.

وخرج مئات الأكراد يوم السبت إلى شوارع ستراسبورغ للمطالبة بالإفراج عن أوجلان.

واحتجز أوجلان في كينيا وأعيد إلى تركيا عام 1999 حيث حكم عليه بالإعدام بتهمة الخيانة والانفصال. وعندما ألغت تركيا عقوبة الإعدام تم تغيير الحكم إلى السجن المؤبد.

المصدر: وكالات