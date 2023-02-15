مؤسس فاغنر يظهر حطام قاذفة دمرت قافلة معدات عسكرية أوكرانية

عرض مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين حطام قاذفة "سو-24 إم" التي لقي أفراد طاقمها حتفهم ببطولة في جمهورية دونيتسك الشعبية في أوائل ديسمبر الماضي.

وكان الطيارون قد نفذوا مهمة قتالية عندما أصيبت قاذفتهم بمنظومة الدفاع الجوي المحمولة. ووجه الطيارون قاذفتهم نحو قافلة من المركبات المدرعة التابعة للعدو.

كما استذكر بريغوجين طياري قاذفة "سو-24" أخرى عادوا بطائرتهم بعد إصابتها إلى مطار تمركزها وتمكنوا من الهبوط بسلام.

المصدر: RT