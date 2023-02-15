الإمارات ترسل مزيدا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا

أرسلت الإمارات طائرات إضافية محملة بمساعدات إنسانية إلى سوريا يوم الثلاثاء وذلك على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا الأسبوع الماضي.

وتهبط طائرات إماراتية محملة بالطعام والخيام والملابس والإمدادات الطبية في دمشق واللاذقية بشكل يومي تقريبا منذ وقوع الزلزال.

وقامت الإمارات بتسليم الثلاثاء ما يقرب من ضعف الإمدادات في يوم واحد مقارنة بالأيام الستة السابقة.

وبحلول يوم الاثنين تم إرسال 533 طنا من المساعدات الإنسانية من الإمارات إلى سوريا حيث وصل يوم الثلاثاء أكثر من 400 طن من المساعدات.

المصدر: AP