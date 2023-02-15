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أنطاكيا.. إنقاذ رجل وزوجته بعد 209 ساعات تحت الأنقاض

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أنطاكيا.. إنقاذ رجل وزوجته بعد 209 ساعات تحت الأنقاض
إنقاذ رجل وزوجته بعد 209 ساعات تحت الأنقاض
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نجحت فرق البحث بإنقاذ رجل وزوجته بعد 209 ساعات تحت الأنقاض في مدينة أنطاكيا بولاية هطاي جنوبي تركيا.

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: الأناضول

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع