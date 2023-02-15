أنطاكيا.. إنقاذ رجل وزوجته بعد 209 ساعات تحت الأنقاض

نجحت فرق البحث بإنقاذ رجل وزوجته بعد 209 ساعات تحت الأنقاض في مدينة أنطاكيا بولاية هطاي جنوبي تركيا.

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

إنقاذ رجل وزوجته بعد 209 ساعات من تحت الأنقاض بمدينة #أنطاكيا في ولاية #هطاي جنوبي #تركياpic.twitter.com/tyiVcssk1h — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 15, 2023

المصدر: الأناضول